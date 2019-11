Ordine degli Ingegneri al Comune: esposte priorità e progetti

E’ stato presso la sede dell’Ordine degli ingegneri di Crotone, che martedì scorso si è tenuto l’incontro con l’Assessore ai Lavori Pubblici del çomune di Crotone, Giuseppina Felice. Dopo il saluto del presidente Antonio Grilletta, che ha dato il benvenuto alla collega, per la prima volta all’Ordine in veste di assessore, i presenti hanno avuto la possibilità di manifestare le proprie idee, fare proposte e chiedere maggiori informazioni circa tematiche specifiche di competenza dell’assessorato ai Lavori Pubblici.

L’assessore Felice ha ripercorso la sua esperienza, da quando è stata nominata fino ad oggi, evidenziando le criticità del suo assessorato, dovuta all’attuale sottodimensionamento dell’organico, ma anche i risultati ottenuti.

Tra questi, quello di aver concretizzato la proposta dell’Ordine degli ingegneri, poi estesa agli altri ordini, di un protocollo d’intesa per lo svolgimento, nel Comune di Crotone, di tirocini formativi per giovani professionisti. Il protocollo è stato già sottoscritto dal sindaco con i presidenti di tutti gli ordini professionali e sarà attivato nei prossimi giorni. In questo modo giovani ingegneri, ma anche altri professionisti, potranno fare esperienza nel Comune di Crotone e per gli uffici comunali ci sarà un supporto tecnico in un momento di forte carenza di organico.

Successivamente, l’assessore, ha commentato un altro importante risultato raggiunto sulla difesa del territorio, con la pulizia dei canaloni su tutto il territorio comunale, che sarà eseguita grazie al recupero di alcuni fondi che stavano per essere persi. Tra le priorità dell’Assessore Felice l’edilizia scolastica, un ambito nel quale ci sono cospicui finanziamenti e numerose opportunità di lavoro per gli ingegneri.

Nel dibattito che ne è seguito si è evidenziato come la progettualità debba tornare ad essere in primo piano e per far ciò è necessario mettere in campo tutti gli strumenti disponibili tra cui la Cassa Depositi e Prestiti ed i fondi rotativi per la progettazione. Avere un parco progetti pronto, aiuta l’amministrazione a poter essere nelle condizioni di cogliere tutte le opportunità di finanziamento regionali, nazionali e comunitarie.

I colleghi presenti, nell’apprezzare il lavoro svolto dall’assessore nell’interesse della cittadinanza ed in particolare della categoria, hanno reputato l’iniziativa organizzata dall’Ordine molto interessante ed hanno chiesto di calendarizzare ulteriori incontri al fine di avere un confronto continuo con la categoria.