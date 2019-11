“Ombre” sulla Procura di Catanzaro, da Salerno un’indagine sul Pg Lupacchini

Otello Lupacchini

Un fascicolo che iscrive nel registro degli indagati nientemeno che il procuratore generale di Catanzaro, Otello Lupacchini, aperto dai colleghi della Procura di Salerno, competente sui procedimenti ai magistrati calabresi, e che ipotizza i reati di falso ideologico e falso materiale commesso da pubblico ufficiale.

Un’indagine per la quale già lo scorso 20 di settembre i magistrati titolari del fascicolo avevano richiesto agli investigatori catanzaresi una serie di informazioni per approfondire l’inchiesta, che riguarderebbe il potenziamento della scorta ad un procuratore in funzione nel distretto giudiziario del capoluogo calabrese.

La Procura Campana vorrebbe per far luce su un presunto pedinamento avvenuto in autostrada del procuratore e per il quale si sarebbe così chiesto di rafforzare le misure di sicurezza. Un fatto sul quale, nelle scorse settimane, erano stati ascoltati, come persone informate, i membri del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica di Catanzaro.