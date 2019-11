In arrivo venti forti e temporali. Allerta arancione in Calabria

Piogge e venti forti sono in arrivo in Calabria che, nelle prossime ore, sarà interessata da una depressione di origine atlantica presente sull’Italia e che continuerà a determinare condizioni di spiccata instabilità, con fenomeni significativi in estensione alle regioni centro-meridionali.

Per questo motivo il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso sulle condizioni meteorologiche e che prevede dal pomeriggio di oggi, domenica 3 novembre, venti forti o di burrasca sud-occidentali, con raffiche di burrasca forte, sulla nostra regione ma anche sulle Marche, Puglia e Sicilia. Mareggiate lungo le coste esposte.

Dalla sera di oggi si prevedono così precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Calabria, specie sui settori tirrenici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Allerta elevata ad arancione invece sui settori occidentali dell’Emilia-Romagna e sul versante tirrenico settentrionale della Calabria.

Domani, lunedì 4 novembre, è stata valutata allerta arancione sui bacini marittimi di Levante, in Liguria e su parte di Emilia-Romagna e Calabria. Allerta gialla in Veneto, su alcuni settori di Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, su tutto il territorio di Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, su gran parte della Calabria e sui settori nord-orientali della Sicilia.