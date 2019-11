Vertenza Carrefour, i sindacati: “Convocare tavolo romano”

Si è tenuta questa mattina alle 11, nel piazzale del supermercato Carrefour di Crotone, un’assemblea di lavoratori e sindacalisti, Fabio Tomaino - Salvatore Federico - Armando Labonia, dei rappresentanti istituzionali nazionali Elisabetta Barbuto e Margherita Corrado. La riunione, secondo per le organizzazioni di categoria “vuole rappresentare un’azione si sensibilizzazione affinchè si solleciti, a livello ministeriale, la convocazione del tavolo al Mise”.

Per le due deputate è quindi necessario “rendere ufficiale qualsiasi confronto e convocare immediatamente il tavolo romano alla presenza di Carrefour, non solo per la discussione di un eventuale ammortizzatore sociale, ma soprattutto, per cogliere l’opportunità di condividere proprio con il noto brand alimentare, un percorso di rilancio del sito di Crotone”.

Per i sindacati “bisogna farlo con un’azione sinergica che non escluda un sit in di protesta proprio sotto la sede ministeriale qualora non giungano riscontri positivi dopo l’intervento delle parlamentari che stanno dimostrando sostegno alla vertenza.