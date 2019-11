Entrano di notte nella farmacia dell’ospedale e rubano costosi farmaci antitumorali

Razzia di farmaci antitumorali, tra l’altro particolarmente costosi, così come di antidolorifici ed altro, nella serata tra venerdì e sabato scorsi, all’interno dell’ospedale di Locri, nel reggino.

Ignoti, nonostante la videosorveglianza che sarebbe stata neutralizzata, si sono introdotti nella farmacia dello spoke locale portando via i medicinali e ad accorgersi dell’accaduto è stato - solo la mattina seguente, sabato 2 novembre - il direttore Ilario Simeri che, come di consueto quando è in servizio ha voluto verificare se tutto procedesse bene ma si è trovato davanti al fatto compiuto.

Del furto è stato subito avvertito il direttore sanitario del nosocomio locrese e di conseguenza le forze dell’ordine. Non è stato ancora quantificato il valore (evidentemente oiuttosto ingente) né tantomeno è stato definito esattamente quale tipologia di farmaci sia stata trafugata.