Sotto il letto e sul pianerottolo due chili e mezzo di marijuana, “beccati” e arrestati

Già dal qualche giorno avevano attirato l’attenzione dei carabinieri, che sospettavano potessero avere e spacciare della droga. Così i militari, dopo aver tenuto sotto osservazione due giovani catanzaresi - un 32enne, M.M., ed un 27enne F.M. - hanno deciso di vederci chiaro e passare all’azione.

Gli uomini del Nucleo Operativo e Radiomobile del capoluogo, assistiti dai colleghi della Stazione di Lido, sono entrati quindi entrati nell’abitazione del 32enne, dove durante il controllo hanno assistito anche al lancio da una finestra di casa attigua di una busta all'interno della ququale, recuperata, è stata poi trovata una consistente quantità di sostanza erbacea, del tipo marijuana, quantificata successivamente in 240 grammi netti. Intravisto un giovane che buttava via il pacchetto, i carabinieri lo hanno subito identificato, si trattava difatti del 27enne.

Intanto, iniziata la perquisizione dell’abitazione del 32enne, è stato proprio quest’ultimo a consegnare spontaneamente due involucri in cellophane da 70 e 20 grammi di marijuana mentre altri due pacchi, di cui il primo con oltre un chilo di stupefacente, è stato scoperto sotto il letto ed un secondo, dello stesso peso e imballato come il primo, si trovava invece sul pianerottolo.

Nella camera da letto sono stati anche ritrovati una bilancia di precisione e del materiale per il confezionamento, inclusa la strumentazione per sotto vuoto: in tutto, dunque, quasi due chili e mezzo di droga che è stata sequestrata.

Al termine delle attività, entrambi i giovani sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e, sui disposizione del Pm, sono stati sottoposti temporaneamente ai domiciliari, in attesa dei successivi provvedimenti.