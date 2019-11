Controlli a Crotone: esercenti sotto torchio e diverse segnalazioni per droga

Proseguono i servizi di controllo del territorio e il Piano d’azione nazionale e transnazionale Focus ‘ndrangheta da parte della Questura crotonese.

Nella notte tra domenica 27 e lunedì 28 ottobre, personale della Squadra Volante ha deferito all’Autorità Giudiziaria G.E. nato in Svizzera, 30 anni, ma residente a San Giovanni in Fiore, per minaccia a Pubblico Ufficiale; e S.N., 32enne nato anche lui nella città silana, per guida in stato di ebbrezza e rifiuto di sottoporsi agli accertamenti finalizzati alla verifica dell’alterazione di assunzione di stupefacenti. Inoltre S.N. è stato anche segnalato al Prefetto per assunzione di droga poiché ritrovato in possesso di qualche grammo di cocaina. Per entrambi i soggetti, è stato dato avvio al procedimento amministrativo finalizzato al foglio di via obbligatorio dal comune di Crotone.

Un altro assuntore di stupefacenti, appena quindicenne, G.D., è stato segnalato anch’egli alla Prefettura dopo essere stato ritrovato con 4,2 grammi di marijuana. Nel pomeriggio della stessa giornata, la Volante ha deferito per violenza sessuale S.R., un 71enne crotonese che al Porto Vecchio aveva tentato poco prima di palpeggiare il fondo schiena di una minore.

Sempre nella stessa giornata, la polizia ha effettuato dei controlli amministrativi nel capoluogo e nei confronti di attività di vicinato che vendono frutta e verdura e di un laboratorio artigianale.

Il successivo accertamento documentale ha permesso di appurare che un esercizio pubblico avesse avviato l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, nello specifico di prodotti di rosticceria (arancini), in assenza della prescritta autorizzazione amministrativa.

Un’attività delle attività di vendita di frutta e verdura, con annesso il laboratorio artigianale, è finita sotto il mirino della Divisione Pasi poiché somministrava prodotti di rosticceria senza la segnalazione certificata di inizio attività, la Scia. Per il titolare è scattata una multa di 5.000 euro ed è stato informato il sindaco competente per l’emanazione dei provvedimenti di cessazione immediata dell’attività. Il personale sanitario dell’Asp-Sian di Crotone ha predisposto la chiusura del laboratorio per la mancanza dei requisiti minimi di carattere igienico-sanitario, oltre ad impartire prescrizioni di adeguamento relativamente all’attività di frutteria, e richiedendo ancora altra esibizione documentale. Sul fronte lavorativo sono risultati poi tre dipendenti regolarmente assunti, mentre i restanti due erano a nero, pertanto è stato avvisato l’Ispettorato Territoriale del Lavoro per ulteriori accertamenti.

Nella mattinata di mercoledì 30 ottobre, la Squadra Mobile ha tratto in arresto, in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa in 28 ottobre dal Gip del Tribunale di Reggio Emilia, un 53enne, M.S., nato a Isola di Capo Rizzuto, indagato per le ipotesi di estorsione aggravata e traffico di sostanze stupefacenti, in concorso con altri.

Sempre mercoledì 30, personale della Volante in servizio di controllo del territorio ha segnalato al Prefetto, come assuntore di stupefacenti, un 51enne crotonese che possedeva alcuni grammi di cocaina; altra segnalazione è giunta per un cittadino di Cariati di 17 anni, che aveva 2,8 di marijuana.

Nella giornata del 31 ottobre, una pattuglia in servizio ha deferito in stato di libertà C.M., 38enne crotonese, per violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa; è stato segnalato al Prefetto, anche un cittadino crotonese 51enne trovato in possesso esigui grammi di cocaina.

Sono stati deferiti poi tre ragazzi che alla vista degli agenti hanno cercato di liberarsi di un sacchetto con 22 grammi di marijuana, lanciandolo dal finestrino dell’auto su cui viaggiavano. Si tratta del 22enne C.D. nato a Torino, del 23enne BM.M. nato a Rossano insieme al 20enne D.G. nato a Cariati. Inoltre, C.D., che nella circostanza era l’autista del mezzo, è stato anche deferito per rifiuto di sottoporsi all’accertamento dello stato di ebbrezza alcolica e dell’uso di sostanze stupefacenti.

Per concludere, il primo novembre, una Volante, in circostanze diverse, ha rinvenuto e posto sotto sequestro, a carico di ignoti, in via Lucifero, una bottiglia in vetro con tappo verde forato con inserito un pezzo di stoffa colore azzurro intriso di liquido infiammabile; in via Firenze, un involucro in cellophane bianco con tracce di marijuana e in piazzetta Belvedere, un altro involucro contenente la stessa sostanza.

Complessivamente risulta arrestata una persona; deferite all’Autorità Giudiziaria in 13, di cui 5 all’Autorità Amministrativa; identificate 1.223; controllati 775 veicoli (anche col sistema Mercurio).

Elevate, ancora, 35 sanzioni per violazioni al Codice della Strada; effettuati 9 fermi e sequestri amministrativi e penali; 6 contestazioni amministrative; effettuate 51 perquisizioni; accompagnate 10 persone in Ufficio per l’identificazione; due i controlli amministrativi e contestualmente elevata una sanzione amministrativa.