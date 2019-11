Stamattina, poco prima delle 7, i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Cosenza sono dovuti intervenire in località Gergeri del capoluogo bruzio dove, per cause in corso di accertamento, una baracca usata come deposito di materiali è andata a fuoco. Sul posto sono state inviate due squadre dei pompieri assistite da un’autopompa ed una autobotte: le fiamme sono state rapidamente circoscritte e poi spente.