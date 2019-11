Il magistrato Manzini obiettivo della ‘ndrangheta: minacce dal boss “Scarpuni”

Marisa Manzini

Il magistrato Marisa Manzini torna ad essere obbiettivo della ‘ndrangheta. Alcune minacce sarebbero infatti pervenute nelle ultime ore alla coraggiosa e apprezzata professionista da parte di Pantaleone Mancuso, detto “Scarpuni”, ritenuto esponente di spicco dell’omonima cosca di Limbadi.

La Manzini è da sempre in prima linea nella lotta alla ‘ndrangheta ed è stata sottoposta a protezione per il suo onere che continua anche in Commissione Antimafia.