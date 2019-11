Presso le Compagnie Carabinieri di Crotone, Cirò Marina e Petilia Policastro, tutte dipendenti dal Comando Provinciale di Crotone, in occasione delle celebrazioni per la ricorrenza della "Festa delle Forze Armate e dell'Unità Nazionale”, - prevista per il 4 novembre - come ogni anno si terrà l'appuntamento con l'iniziativa "Caserme Aperte".