Provolley pronta a dare battaglia contro Belvedere

La Provolley Crotone è pronta a dare battaglia contro la squadra di Belvedere Marittimo. L'obiettivo è quello di dimenticare in fretta la sconfitta casalinga contro il Cetraro di domenica scorsa e riprendere a marciare. Il team rossoblù ha voglia di riscatto nella partita di domani, sabato 2 novembre alle 18, quando scenderanno in campo per la seconda trasferta in campionato.

La gara si disputerà presso il palazzetto dello sport comunale e come sempre verrà trasmessa in streaming sulla pagina facebook ufficiale della Provolley. Si annuncia un altro match molto impegnativo per i ragazzi di mister Celico, Belvedere Marittimo infatti è una delle tre squadre ancora a punteggio pieno dopo le prime due giornate, l'unica insieme alla Raffaele Lamezia a non aver ceduto nemmeno un set. Le prime due affermazioni sono arrivate contro la Volo Virtus Lamezia all'esordio casalingo e successivamente in trasferta a Bisignano. La Provolley però è concentrata esclusivamente sul proprio lavoro e in settimana il tecnico pitagorico ha avuto modo di lavorare su quei fondamentali che sono venuti meno domenica scorsa e vede migliorare la squadra di giorno in giorno.

“Stiamo bene e nei ragazzi c'è grande voglia di misurarsi contro un avversario forte e che ha già dimostrato di essere tra le squadre più attrezzate del torneo. Noi però andremo a Belvedere con lo spirito di sempre, pronti a dare battaglia e a lottare su ogni pallone. Vedremo alla fine chi sarà stato più bravo durante tutto l'arco della gara, sono convinto però che al di là del risultato non sbaglieremo atteggiamento”.