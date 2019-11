Avvicinano 68enne e gli scippano collana e anello. Arrestate due donne

I carabinieri della Radiomobile di Cosenza hanno eseguito due ordinanze di custodia cautelare ai domiciliari, emessa dal gip del Tribunale locale su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di due donne, rispettivamente di 28 e 22 anni, ritenute responsabili di un furto con scippo ai danni di un 68enne di Acquappesa.

Lo scorso 11 ottobre l’uomo ha denunciato di essere stato scippato nel piazzale delle autolinee del capoluogo bruzio. Avvicinato da tre donne, si era offerto di pagare loro le consumazioni ma quando si era avvicinato alla corsia 15 per prendere il pullman verso Acquappesa, due delle tre lo avevano seguito e avvicinato strappandogli una collana e un anello in oro per poi scappare a bordo di un’autovettura.

L’uomo ha subito fornito una descrizione delle malviventi e così i militari hanno prima acquisito le informazioni di un dipendente del bar in cui la vittima si era intrattenuta con le sconosciute, scoprendo che le donne fossero delle assidue frequentatrici del piazzale delle autolinee.

Sono state quindi acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza e si è richiesto al 68enne un riconoscimento fotografico, il cui esito è stato positivo permettendo l’individuazione di due delle responsabili.