Maltempo, in arrivo piogge e temporali. Domani allerta gialla in Calabria

Allerta gialla in Calabria che nelle prossime ore sarà interessata da un’intensa perturbazione atlantica. Su sette regioni del Paese arriveranno infatti piogge e temporali, prima al Nord e in Sardegna, poi nelle regioni centrali e in Campania.

Domenica il maltempo interesserà tutte le regioni centro-settentrionali e parte del Sud, con fenomeni più intensi al Nord e sulle aree tirreniche.

Per questo motivo il dipartimento della Protezione civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

Per sabato 2 novembre è dunque prevista l’allerta gialla sulla Liguria, su gran parte della Toscana, sull’Umbria, sul Lazio, sulla Puglia meridionale, sui versanti tirrenico-meridionale e ionico della Calabria e sul settore occidentale della Sardegna.

Mentre oggi il maltempo interesserà la Liguria, in successiva estensione la Toscana. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.