Pesca: sequestrati attrezzi vietati e 9 esemplari di pesce spada nel reggino

I militati della Guardia Costiera di Reggio Calabria hanno eseguito la notte scorsa un servizio di pattugliamento lungo tutto il litorale nord della provincia reggina. L’attività ha portato al sequestro di attrezzi da pesca non consentiti nonché 9 esemplari di pesce spada di dimensioni notevolmente inferiori a quelle consentite dalle normative vigenti. Altri 5 esemplari dello stesso pesce sono stati trovati ancora vivi e liberati in mare. Il pescato sequestrato, giudicato idoneo al consumo dal personale dell’Asp, è stato donato in beneficenza alle locali associazioni caritatevoli.