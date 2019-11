Erasmus+Ka229: dal Pertini alla Slovacchia per la terza tappa formativa

L’Iis Pertini-Santoni di Crotone, retto dal Dirigente Ida Sisca, sta continuando con successo la formazione in Europa di insegnanti e alunni grazie al consolidamento della sua rete Europea che, ad oggi, si è allargata a ben 18 Paesi!

Un gruppo di 8 alunni (di cui uno con Bes), guidati da quattro docenti (Referente Erasmus+ Prof.ssa Ornella Pegoraro e i professori Vera Ferraro, Flavia Bonanno, Nicodemo Scarfò), hanno partecipato alla terza attività di apprendimento insegnamento e formazione del progetto Erasmus + ka229 “We are different, we are same, a project about diversity” -, che si è svolta a Prešov (Slovacchia) dal 14 al 18 ottobre 2019, con la partecipazione dei paesi partner Svezia e Spagna.

Il meeting, avente come tema la prevenzione del bullismo e cyberbullismo, l’empatia e la morale, ha previsto le seguenti attività: benvenuto ufficiale da parte della Dirigente Scolastica Katarina Pindesova della Coordinatrice Adriana Hugecová e del docente Peter Varchol, membro del Team Ersmus+. Video della regione di Presov; apertura del meeting con introduzione teorica sul tema da parte della coordinatrice del Diritti Umani Ms Iveta Cernooka;

Presentazioni su bullismo e cyberbullismo da parte di tutti gli Istituti partner. In particolare, gli alunni dell’Iis Pertini-Santoni hanno presentato la versione inglese di “Ciak: un processo simulato…per evitare un vero processo”, svoltosi il 2 marzo 2019 al Tribunale di Crotone, in cui gli alunni, guidati da Adele Guarascio e Stefania Barbuto, hanno simulato un processo in una vera aula di giustizia, vestendo i panni di giudici, avvocati, testimoni, persona offesa, pubblico ministero, assistente sociale, sulla base di un copione “La tavernetta”, ispirato al tema del cyberbullismo.

Presentazione degli esiti dei questionari su bullismo e cyber bullismo, somministrati agli alunni nei quattro istituti partner. Lavori di gruppo; mostra iconografica su bullismo e cyber bullismo (poster, foto, disegni). Visita al Comune di Presov (la delegazione Slovacca era già stata ricevuta al Comune di Crotone lo scorso 10 settembre 2019; pomeriggio interculturale con la preparazione di stand con prodotti tipici, foto, materiale pubblicitario di ogni paese. Per l’occasione un gruppo di alunne slovacche si è esibito con balli tipici, creando entusiasmo e allegria fra tutti i partners. Visita a Bardejov, città termale, uno dei Patrimoni dell'umanità dell'Unesco.

Il meeting ha costituito un’esperienza veramente fantastica e indimenticabile e ha offerto agli alunni nuove opportunità formative che stimolino il loro interesse e il “piacere” di stare in una scuola competitiva a livello internazionale quale l’Iis Pertini-Santoni!