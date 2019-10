Vertenza Carrefour a Crotone: istituire un fondo di solidarietà

Solidarietà e vicinanza ai lavoratori Carrefour è stata espressa dal Presidente della Provincia e dai sindaci del territorio durante l’assemblea che si è svolta nel pomeriggio di giovedì nella Sala Borsellino.

Il Presidente della Provincia e sindaco di Crotone Ugo Pugliese e gli amministratori locali del territorio hanno voluto non solo riaffermare con forza la propria vicinanza ai 52 lavoratori ed alle loro famiglie, ma hanno intenso anche e soprattutto sollecitare e ribadire la richiesta già fatta dai sindacati per aprire con urgenza un tavolo al Ministero del Lavoro.

Gravi le modalità scelte per licenziare i lavoratori e fortemente lesive non solo sul piano economico ma anche della dignità umana, ed è per queste ragioni che forte deve essere il sostegno e l’impegno per favorire la ripresa dell’attività lavorativa.

Il Presidente Pugliese e i sindaci del territorio hanno voluto però fare un passo ulteriore a sostegno reale e concreto dei 52 lavoratori e delle loro famiglie che ormai da diversi mesi sono senza stipendio, senza sostentamento economico, è stata quindi espressa e condivisa da tutti i presenti la proposta di istituire un fondo di solidarietà, da concertare ed organizzare in accordo con i sindacati di categoria e che dovrà consentire ai lavoratori ed alle loro famiglie in questi giorni e in queste settimane così difficili di respirare un po’ e sentirsi meno soli.