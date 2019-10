Asp Catanzaro, Bagnato si dimette dalla Commissione

Domenico Bagnato

Il prefetto in pensione Domenico Bagnato si è dimesso dalla commissione nominata per la gestione dell'Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro dopo lo scioglimento dell'Ente per presunti condizionamenti della criminalità organizzata (LEGGI QUI).

La decisione, secondo quanto ha detto all'Ansa lo stesso prefetto Bagnato, "è stata determinata da motivi familiari" e comunicata formalmente al Ministro dell'Interno. "Ho presentato le dimissioni - ha detto Bagnato - per gravi motivi di famiglia che non mi consentivano di proseguire l'attività con la consueta serenità e continuità".

Bagnato ha anche ringraziato "l'istituzione di appartenenza per la fiducia che mi ha accordato e che ho sempre onorato anche in precedenti ed importanti occasioni, col consueto impegno, moralità e rispetto della legge e degli altri, com'è sempre stato nel mio costume".

Bagnato, nei giorni scorsi, era stato obiettivo di critiche, da parte in particolare del Movimento 5 stelle, per una sua presunta appartenenza alla massoneria.