Scritte sul campetto di Botteghelle. Lo sfogo del Sindaco“Hai danneggiato una tua struttura”

“Forse non sei consapevole di quanto la tua leggerezza costi alla comunità, e di come un semplice campetto sportivo possa aiutarti a impiegare meglio il tempo, ma soprattutto a sottrarti dal tuo destino. Sappi però che in questa città, ciò che è comune ed è di tutti, ha lo stesso valore e significato di quando si dice: è ‘mio’. Perciò oggi hai danneggiato il ‘mio’ campetto che è il tuo campetto, insieme al ‘mio’ lavoro per te, ma non solo per te”.

È quanto scrive sui social network il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, rivolgendosi all’autore dei graffiti che sono comparsi sul campetto di calcio di parco Botteghelle.

Questa mattina, durante un sopralluogo, il primo cittadino ha scoperto i “disegni” e ha quindi deciso di denunciare l’atto vandalico, non solo alle forze dell’ordine, ma anche sui social.

Nel suo sfogo ripercorre l’iter che ha portato alla realizzazione del campetto, la riapertura della struttura e gli altri atti vandalici subiti (l’incendio delle giostre, l’otturazione delle vasche) che hanno portato l’amministrazione a chiudere la struttura.

“Nel frattempo - scrive Falcomatà - abbiamo trovato i soldi e avviato i lavori di ristrutturazione che si stanno per completare e abbiamo concluso il bando per la gestione”.

Poi l’amaro sfogo: “Evidentemente questo parco non va bene a qualcuno. Ma io so che invece la maggioranza di noi lo vuole. E allora non dobbiamo stare zitti, fare finta di nulla, pensare che sia normale. Dobbiamo reagire, tutti. Se pensiamo che tutto questo sia normale è finita”.