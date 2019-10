Codacons: spese impreviste, a rischio un terzo delle famiglie calabresi

Calabria sommersa dai debiti. Emerge dall’indagine sugli italiani e il risparmio, realizzata da Acri con Ipsos, che presentata a Roma in occasione della 95 Giornata Mondiale del Risparmio. Così alla fine di ogni mese un calabrese su tre si ritrova a pagare le rate di un finanziamento: una rata media di 291 euro per un debito residuo di 22mila euro.

Numeri che per il Codacons sono allarmanti perché in caso di spese inattese, che in Calabria spesso sono rappresentate dalla necessità di garantirsi cure mediche, migliaia di famiglia rischiano il default. Ecco che un nucleo familiare su tre, rischia di non poter sostenere una spesa non preventivata di mille euro.

Nella nostra regione più di un terzo della popolazione maggiorenne (il 33,7%) ha sottoscritto almeno un contratto di finanziamento e ogni mese deve far fronte a rate per un importo di 291 euro. Mentre per estinguere il prestito, ai calabresi rimane un debito medio pari a 21.897 euro.

Al primo posto delle forme di indebitamento ci sono i prestiti finalizzati, ovvero quei prestiti per l’acquisto di beni e servizi quali mezzi di trasporto, elettrodomestici, spese mediche, arredamento, viaggi. Operazioni che, stando al rapporto, pesano sulle tasche dei calabresi il 53,3% del totale dei prestiti, anche se sono in netto aumento rispetto al passato (51,9%). Al secondo posto si collocano i prestiti personali, pari al 32,9%. I mutui per l’acquisto dell’abitazione, prestiti questi che incidono solo per il 13,8% e che sono in forte diminuzione, segnale evidente di una crisi ancora ben lontana dall’essere passata.

I cittadini di Catanzaro sono i più indebitati della regione. Sono proprio i catanzaresi che devono restituire mediamente 23.987 euro a testa, i cosentini devono invece restituire 23.159 euro, poi i Crotone e Vibo Valentia con debiti, rispettivamente, di 22.278 euro e 20.621 euro. Mentre i meno indebitati si trovano nella provincia di Reggio Calabria con “appena” 19.440 euro a testa.

Ogni mese i catanzaresi sostengono la rata media più elevata che si attesta a 314 euro, segue la provincia di Cosenza (300 euro), quindi Crotone (286 euro), Vibo Valentia (284 euro) e, infine, Reggio Calabria (270 euro). I calabresi più indebitati sono quelli che vivono in provincia di Catanzaro (36,7%).

In testa alla classifica dei finanziamenti per acquistare beni e servizi c’è Vibo Valentia (56,5% di prestiti finalizzati). Per quanto riguarda i prestiti personali la provincia di Reggio Calabria fa registrare il dato più elevato (35,9%), mentre Cosenza è la provincia con il più alto numero di mutui (15,9%).