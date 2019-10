Furgone va a fuoco sulla provinciale, passeggeri l’abbandonano prima del peggio

Un furgone cassonato, un Ford Transit, per cause accidentali è andato a fuoco in località Arena Bianca mentre percorreva, ieri sera, la provinciale che collega i comuni di Serrastretta e Soveria Mannelli.

A bordo del mezzo un passeggero ed il conducente che, notato il fumo fuoriuscire dal vano motore, è riuscito ad accostare a bordo strada abbandonando il furgone prima che venisse completamente coinvolto dalle fiamme.

Sul posto in prima battuta, e in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme, sono intervenuti i volontari dell’associazione di protezione civile del comune di Decollatura.

Una volta giunti i pompieri hanno estendo il rogo e messo in sicurezza del mezzo in attesa del soccorso stradale. Presenti anche i carabinieri per quanto di loro competenza. Non si registrano fortunatamente feriti.