Magazzino a fuoco a Curinga, all’interno anche 7 bombole di Gpl

I vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme sono intervenute nella tarda mattinata di oggi, nella frazione Acconia di Curinga un incendio che ha interessato un magazzino in laterizi e coperto con del lamierato, situato a poca distanza dall’abitazione del proprietario.

Il locale era adibito a deposito di vecchio materiale vetusto, come riparo per un motociclo e, in parte, come laboratorio dove venivano eseguiti piccoli lavoretti di fai da te.

Il rogo ha completamente coinvolto e distrutto tutto quanto era all’interno. L’intervento dei pompieri, durato per diverse ore e con l’impegno di due automezzi e sette unità, ha consentito di estinguere le fiamme ed evitare che si propagassero ulteriormente.

Dentro il locale sono state anche ritrovate sette bombole di gpl, immediatamente allontanate dal fuoco e messe in sicurezza.

Non si registrano danni a persone. L’origine dell’incendio è di natura accidentale, probabilmente innescato da un problema elettrico. Sul posto anche i carabinieri per quanto di competenza.