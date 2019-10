Ladri in azione nel cuore della notte a Pizzo: derubato anziano nella sua abitazione

Una rapina è stata messa a segno nel bel mezzo della notte in un abitazione di viale Stazione a Pizzo, nel vibonese. Vittima dell’accaduto è stato un anziano signore che si è trovato i malviventi in casa ed è stato costretto a consegnare il denaro e i gioielli di cui era in possesso nonché una pistola legalmente detenuta. Sull’accaduto indagano i Carabinieri che hanno già acquisito i filmati delle telecamere presenti i zona per incastrare i rapinatori.