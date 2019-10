Calcio a 5, gara serie A diretta dal catanzarese Petrillo

"La Catanzaro arbitrale torna in Serie A e torna in diretta TV sua RaiSport + HD”. L’arbitro catanzarese Luca Petrillo dirigerà infatti la gara di Serie A di futsal tra Real Rieti e Italina Coffee Petrarca valida per la 6a giornata di serie A di calcio a 5.

La gara, che si preannuncia spettacolare ed effervescente tra due squadre composte da calcettisti tra i più importanti nel palcoscenico europeo, vedrà in campo la terna arbitrale Donato Lamanuzzi (Molfetta); Luca Petrillo (Catanzaro); Alessandro Ribaudo (Roma 2). Crono: Alessandra Carradori (Roma 1).