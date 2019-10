Spada, Mauro Monteforte fra i migliori del Master d’Italia. Si ferma all’ottavo posto

È arrivato all’ottavo posto bel campionato nazionale master 2019/2020 lo spadista del club scherma Cosenza, Mauro Monteforte. È successo a Conegliano Veneto dove, sabato 26 e domenica 27 ottobre, si è tenuta la i prova del circuito master.

Monteforte ha iniziato male e ha affrontato senza concentrazione un girone più che ostico. Con due vittorie risicate e un'aliquota molto lontana dai suoi standard, si è qualificato al 60 posto della classifica provvisoria e si è trovato costretto ad affrontare il tabellone partendo dalle posizioni più scomode.

Il primo assalto a eliminazione diretta, necessario a confermare il 60 posto, è stato contro Giuseppe Di Bernardo della Polisportiva Scherma Bergamo, sulla carta una formalità. Ma questa non è stata la giornata di Monteforte che è dovuto arrivare fino all'ultima stoccata per strappare un sofferto 10-9.

Il successivo assalto, valevole per l'accesso ai primi 32, è stato contro Antonio Mauro Fascì della Brianzascherma di Monza, V alla fine dei gironi. Dopo un inizio titubante, Monteforte ha ritrovato la sua scherma e ha iniziato a tirare alla pari con il quotato avversario. In un combattuto assalto, Mauro ha sfiancato l'avversario fino a un 10-8 finale che è valso per l'accesso al tabellone dei 32. Nel successivo assalto contro Flavio Floreani del Club Scherma Lame Friulane di Udine il copione si è ripetuto, e Monteforte è approdato al tabellone dei 16 dove ha incontrato Claudio Serto del CDS Marcello Lodetti di Milano, 12 nella classifica provvisoria.

L'assalto valido per l'ottavo posto finale - e per la premiazione - è stato coinvolgente. Serto ha iniziato nel migliore dei modi portandosi su un iniziale 5-1 e ha concesso a Monteforte un solo colpo doppio. Il cosentino però è riuscito a cambiare ritmo e ha iniziato la rimonta. Con un ultimo colpo doppio Serto si è portato sul 9-7, a una sola stoccata dalla vittoria. Monteforte ha mantenuto il sangue freddo ed è quindi riuscito ad attendere l'avversario fino a mettere a segno tre "parata e risposta" che valgono il 10-9 finale e l'accesso all'esclusivo gruppo dei primi 8 della gara.

Per salire sul terzo gradino del podio ha dovuto affrontare Riccardo Bonsignore Zanchì della Bottagisio Sport Center di Verona, medaglia di bronzo nei recenti campionati mondiali di categoria. L'assalto è impari e l'atleta rossoblù si è fermato così all'ottavo posto finale.

Nella giornata precedente era salito in pedana Francesco La Regina per la categoria 1. Nonostante una serie di assalti affrontati con grinta - e facendo anche leggermente meglio dell'atleta testa di serie del girone - La Regina è tuttavia riuscito a strappare una singola vittoria, valida per il 35° posto nella classifica definitiva.