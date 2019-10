Mongrassano, “beccato” a bruciare rifiuti dell’azienda. Denunciato imprenditore

È stato denunciato per combustione illecita e getto pericoloso di cose, un imprenditore di Montalto “pizzicato” mentre stava tentando di bruciare dei rifiuti all’interno di un cassonetto.

Durante un controllo, i carabinieri della stazione forestale di Cerzeto hanno notato, in località Sbrandello di Mongrassano, una colonna di fumo molto densa che proveniva da un’azienda.

Una volta arrivati sul posto, i militari hanno sorpreso lo stesso amministratore dell’azienda mentre cercava di smaltire dei rifiuti dandogli fuoco. Si è poi scoperto che la combustione del cumulo, depositato in modo incontrollato, era costituito da scarti di materiale plastico, di materiale legnoso e vetroso, di parti ferrose, così come da imballaggi, contenitori in alluminio e cartoni. Altri rifiuti erano stati invece depositati nei pressi dello stesso cassonetti e si ritiene fossero pronti per essere smaltiti anch’essi allo stesso modo.

Il materiale sarebbe riconducibile all’attività dell’azienda, e ha prodotto fumi maleodoranti e molesti a pregiudizio dell’intera area circostante oltre che per la salute dei cittadini. I carabinieri hanno poi notato nel piazzale vecchie tracce di combustione. Il cassonetto è stato sequestrato con tutta l’area dove è avvenuto lo smaltimento.