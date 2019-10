Elezioni Consorzio Bonifica Catanzaro: si affermano liste Coldiretti, soddisfatto Borrello

Fabio Borrello

“Sarà una squadra autorevole, forte e coesa quella che è risultata eletta nelle elezioni del Consorzio di Bonifica Ionio Catanzarese che si sono svolte domenica 27 ottobre scorso per il rinnovo del Consiglio dei Delegati dell’ente per il quinquennio 2019-2024”. Questo il primo commento a caldo di Fabio Borrello, Presidente Interprovinciale di Coldiretti Catanzaro – Crotone – Vibo Valentia.

“Abbiamo –continua Borrello – un programma ben delineato sia gestionale che di attività perché il Consorzio è uno strumento fondamentale per la gestione delle acque e del suolo, in particolare per salvaguardare abitazioni, imprese e centri urbani dagli allagamenti e assicurare acqua alle produzioni agricole di qualità. Tutto il Consiglio, sarà impegnato in un dialogo con il territorio nelle sue varie componenti ed è proprio da questo che inizieremo”.

Il responso elettorale, da parte degli agricoltori/consorziati, del “Consorzio di Bonifica Ionio Catanzarese”, che si sono recati alle urne, ha infatti premiato e visto l’affermazione del programma e delle liste dei candidati della Coldiretti.

I neo consiglieri risultati eletti sono: Federico Pettinato, Benedetto Romeo, Nicola Garcea, Francesco Mumoli, Giuseppe Virgillo per la prima sezione di contribuenza. Tommasina Lucchetti, Vittorio Cannistrà, Giuseppe Canistrà, Bianca Giovine di Girasole, Giovanni Balletta per la seconda. Fabio Borrello, Antonio Biamonte, Francesco Perri, Francesco Fratto, Vincenzo Colao per la terza. Nei prossimi giorni, il Consiglio, integrato dal rappresentante dei comuni facenti parte del comprensorio consortile, eleggeranno il Presidente del Consorzio e la Deputazione Amministrativa.

Il Presidente Interprovinciale di Coldiretti ha inoltre inteso ringraziare “per l’impegno e la generosità, i dirigenti e tutta la struttura della Coldiretti e i candidati neoeletti consiglieri. Un plauso – ha concluso- va altresì all’amministrazione consortile uscente guidata dal Presidente Grazioso Manno e alla struttura del Consorzio ad ogni livello di responsabilità, che con dedizione e professionalità hanno assicurato che le elezioni si svolgessero nel pieno rispetto delle regole sancite dalla Legge, dallo Statuto e Regolamento elettorale.”