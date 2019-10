Pallavolo Crotone: parte della squadra ko per un virus, seconda sconfitta

La Pallavolo Crotone dopo 2 h di gioco esce dal palaceramica con un pugno di mosche in mano, dopo aver perso i primi due set al Fotofinish si è rimessa a giocare alla grande accorciando le distanze sul 2/1 e giocando in maniera splendida Fino al 24/21, dove un black out ha fatto ritornare in gioco la squadra locale del santo Stefano di Camastra che prima ha pareggiato e subito dopo ha sfruttato la poca lucidità del Crotone che ha pagato ricusamene l’inesperienza di un sestetto fin troppo

Giovane, ma anche la sfortuna per condizione fisica che ha messo fuori gioco da giovedì ben 4 ragazze per un virus.

Pronti via mister Asteriti schiera Pioli ok in regia affidando il ruolo di opposto a Capponi che in non perfette condizioni fisiche ha detto bene per 3 set, La coppia dei centrali come al solito Gambuzza e Ranieri mentre in posto 4 Cesario e Andrea Ranieri che Si mettevano a ricevere e schiacciare in Linea di ricezione con il libero de rose, la partita non si scosta da un equilibrio sostanziale, da una parte il santo Stefano con Angelova che con i suoi 21 punti è stata un autentica spina nel fianco, ma il Crotone non molla e si tiene in scia grazie agli attacchi di Capponi e Ranieri ma sul finire cede il set con un ace diretto subito da linea di ricezione per il definitivo 25/22.

Mister Asteriti apporta modifiche sulla rotazione e imbriglia le locali fino a metà set dove arriva 18/21 in favore del Crotone che però si blocca ancora con le Bocche di fuoco e anche il 2 set fila via 25/23.

Sul 2/0 sul groppone mister Asteriti fa un discorso di motivazione al gruppo, stimola l’intera squadra che stringe i denti e si rimette a giocare alla grande con Gambuzza che sigla 9 punti seguita da Capponi che mette a terra il suo 6 punto e finisce la benzina, lasciando spazio a Turetta che entra in campo e spacca il set, il Crotone trova nuovi equilibri la ricezione torna su livelli alti, Derose tiene botta in ricezione e si esalta in difesa ma è Cesario che si erge a migliore in campo trascinando la squadra verso la Vittoria del 3 set 25/21.

2/1 si assiste ad una partita diversa, il Crotone cambia ancora pelle, Turetta siglerà ben 10 punti chiudendo al 36 % di positività, dando il quid di fisicità in più Muro chiudendo spesso Angelova che deve ricorrere a pallonetti che vengono difesi alla grande, a nulla servono time out e e cambi di mister Staiti che vede lo spettro del 5 set quando sul 24/21 Cesario mette il suo 17 punto ma resterà l’ultima cosa utile del Crotone che si spegne sul 24/21 in proprio favore.

Mister Asteriti: "peccato per tutti e 4 i set ben giocato dalla mia squadra ma serviva più lucidità e/o esperienza a gestire o punti finali dei set e forse staremmo parlando di un altro risultato; purtroppo in settimana abbiamo pagato dazio all’influenza che ci ha tolto mezza squadra. Archiviamo e pensiamo alla Prossima pensando che primo o poi fortuna compenserà con la sfortuna di queste prime due gare".