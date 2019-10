Corso di inglese: delegazione della Metrocity vola a Malta

L’iniziativa rappresenta una degna conclusione per i corsisti che hanno deciso di approfondire la conoscenza della lingua anglosassone, realizzata su impulso del Sindaco Giuseppe Falcomatà, grazie all’impegno del Consigliere Metropolitano delegato alla Formazione Professionale e Politiche Comunitarie, Antonino Castorina, e del Dirigente del Settore 5, Francesco Macheda, in collaborazione con l'Anci Giovani e il Consiglio Nazionale dei Giovani.

I vertici dell'Università di Malta, il Sindaco di Valletta, l'Ambasciatore italiano a Malta sono, sono alcuni degli incontri istituzionali a cui la delegazione della MetroCity ha avuto modo di partecipare in occasione del corso di formazione di inglese della Città Metropolitana di Reggio Calabria. La delegazione ha, inoltre, avuto modo di visitare il Parlamento Maltese.

“Riteniamo fondamentale - ha dichiarato Castorina - collegare l’Ente metropolitano all'Europa attraverso sinergie virtuose con i Paesi che fanno parte dell'Ue, promuovendo incontri bilaterali, progettazione comunitaria e rafforzando i legami e la credibilità del nostro Ente che fino a ieri non aveva neanche un ufficio per le Politiche Comunitarie. Per la seconda volta in un anno siamo riusciti a portare i nostri corsisti all'estero per approfondire la lingua, per confrontarsi con un modello estero ben organizzato e con cui si è creato un legame stabile e solido”.