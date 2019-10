Guardie eco-zoofile. Parte il V° corso di vigilanza

Sono aperte le iscrizioni per il V° Corso Vigilanza Ecozoofila per la formazione di base delle Guardie di FareAmbiente Crotone. Le Guardie Ecozoofile sono operatori specializzati nella vigilanza per la protezione degli animali e la tutela del patrimonio ambientale e faunistico, vengono nominate con decreto prefettizio ed esercitano le funzioni di polizia giudiziaria ed amministrativa nelle materie di competenza. Svolgono altresì funzioni di protezione civile in caso di eventi calamitosi e di sensibilizzazione ed educazione ambientale.

FareAmbiente Movimento Ecologista Europeo è Associazione Nazionale riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dalla Commissione Europea – Registro per la Trasparenza. Gli interessati possono richiedere maggiori informazioni scrivendo a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.