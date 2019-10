Reggio: tentativo di furto ai danni di Ripepi (FdI), preso ladro

Massimo Ripepi

Tentativo di furto a Reggio Calabria ai danni di Massimo Ripepi, Coordinatore di Fratelli d'Italia per la Città Metropolitana.

In una nota stampa lo stesso Ripepi dichiara: “tengo a precisare che non si tratta di alcun atto intimidatorio ma di una tentata azione di furto con scasso ai danni dell’autovettura da me condotta ed in stato di parcheggio per la quale lo stesso malfattore, colto in flagranza di reato da alcuni passanti, è stato consegnato alle autorità giudiziarie per gli opportuni adempimenti del caso”.