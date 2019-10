Violento incidente mortale. Coppia investita, muore la donna: brandelli del corpo sparsi per strada

Una scena raccapricciante quella che ieri sera, intorno alle 10, si sono trovati davanti le forze dell’ordine intervenute per un grave incidente stradale. Il bilancio è di una persona deceduta ed un’altra ricoverata in ospedale in gravi condizioni.

Il sinistro è avvenuto lungo le bretelle del Calopinace, in pieno centro a Reggio Calabria. Una moto di grossa cilindrata, una Honda 150, che secondo le prime ricostruzioni viaggiava ad alta velocità, ha travolto una coppia, marito e moglie di origine marocchina che vivono nella zona, mentre questi stavano attraversando la strada, facendo rientro a casa insieme ad un amico loro connazionale.

La donna, una 64enne, ha avuto la peggio: sbalzata violentemente contro un guardrail è deceduta. Il violento impatto l’ha mutilata in più parti tant’è che carabinieri e polizia municipale hanno dovuto cinturare una vasta area lungo il luogo dell’incidente per cercarne i resti del corpo, mentre la moto è stata ritrovata - completamente distrutta - a circa cento metri di distanza, sotto il ponte di Sant’Anna.

In stato di shock e ferito anche il marito, ma in modo non preoccupante, mentre il centauro è stato immediatamente trasportato nell’ospedale cittadino dove versa in gravi condizioni.