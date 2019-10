Vittoria in casa per l’Asd Amica Rossano. Sette reti al Lauropoli

L'Asd Amica Rossano, di mister Rocco Russo, ha sconfitto, nella seconda giornata del Campionato di II categoria calabrese (Girone A), il Lauropoli con un secco 7-0. Il club sportivo rossanese, in virtù della vittoria casalinga allo stadio comunale “Stefano Rizzo” di Viale Sant'Angelo dinanzi ad un numeroso pubblico seduto sugli spalti, occupa il secondo posto in graduatoria con 4 punti, dopo il pareggio ottenuto sul campo dell'Albidona (1-1) domenica scorsa, alle spalle dell'Amendolara e del Calopezzati che si trovano al comando della classifica con 6 punti.

Soddisfatto, in modo particolare, mister Russo per la straordinaria prestazione dei suoi ragazzi in campo conquistando, meritatamente, l'intera posta in palio con un un risultato clamoroso. Questa la classifica dopo la seconda giornata di campionato: Amendolara e Calopezzati, 6 punti; Amica Rossano, Cropalati e Villapiana, 4 punti; Nuova Polisportiva Sandemetrese e Spezzano Albanese, 3 punti; Albidona, Nuova San Sosti e Rangers Corigliano, 1 punto; La Sportiva Cariatese e Lauropoli, 0 punti.

L'Asd Amica Rossano, di mister Rocco Russo e del Presidente Pasquale Virardi, sarà impegnata, domenica prossima, sul campo dello Spezzano Albanese dove cercherà, in tutti i modi e con una prestazione maiuscola nel corso dei novanta minuti di gioco, di portare a casa un risultato positivo.