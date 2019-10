Campionato amatori over 35, in testa ancora Fiorentina 10 Bis e Vigor Old Boys

Vittoria per le squadre fuori case del Servizi sportivi calcio e non solo affiliato alla Uisp che nel campionato amatori over 35 conquista punti in trasferta. La Vigor Old Boys si impone con un netto due a zero sul Pianopoli e Pitagora e compagni rimangono ad un solo punto in classifica. La Fiorentina 10 BIS di mister Proto batte per tre a zero la Lamezia Golfo e fa capire che fa le cose sul serio con tre vittoria consecutive, cade al comunale di Girifalco il Piazza San Rocco che a pochi minuti dalla fine subisce il gol della sconfitta.

Lo Stalettì del veterano Grillone, pur giocando un’ottima gara non riesce a lasciare il fondo della classifica perdendo per due a zero contro il Borboruso del giocatore presidente Pino Bonacci, la Casa Dello Sport dopo due sconfitte consecutive si impone con un perentorio sei a due - quattro sono i gol di Brutto - contro l’Amami Mac 3. Per questa terza giornata è rimasta ai box per il turno di riposo settimanale l’FC Giriflaco.

La prossima settimana il campionato si ferma per la festività di ogni Santi e la commemorazione dei defunti. La classifica al momento fa capire ben poco, ma fa emergere la brillantezza di inizio campionato de la Fiorentina 10 Bis e la Vigor Old Boys che fanno tre su tre.

I risultati: Amatori Pianopoli - Vigor Old Boys: 0 – 2; Amatori Piazza San Rocco - Real Filadelfia: 1 – 2; Asd Stalettì - Borboruso nel cuore: 0 – 2; Lamezia Golfo - Fiorentina 10 bis: 0 – 3; Amami Mac 3 - Amatori Casa dello sport: 2 – 6.

La classifica vede quindi in testa Fiorentina 10 Bis e Vigor Old Boys a quota 9 punti, gli Amatori Piazza San Rocco, il Borboruso nel cuore ed il Real Filadelfia a 6 punti, l’F.C.Girifalco a 4, gli Amatori casa dello sport a 3, gli Amatori Pianopoli a 1 punto, il Lamezia Golfo, l’Amami Mac 3 e l’Asd Stalettì fermi ancora a 0 punti.