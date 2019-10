Scalea, prima la lite poi la sparatoria. Ferito alle gambe venditore ambulante

È iniziata nella mattinata una lite tra due venditori ambulanti poi sfociata in una sparatoria per strada. È successo a Scalea dove, nell’area del mercato di via Carlo Alberto dalla Chiesa, un commerciante campano, ma residente a Tortora, è stato attinto alle gambe da colpi di arma da fuoco. A sparare sarebbe stato un uomo già noto alle forze dell’ordine, anche lui di origini campane e residente a Scalea.

I carabinieri della compagnia locale, coordinati dal capitano Andrea Massari, stanno svolgendo le indagini per cercare di capire i motivi alla base della sparatoria in strada. Il commerciante ferito è stato soccorso dall’ambulanza del 118 e successivamente è stato trasferito in eliambulanza all’ospedale dell’Annunziata di Cosenza.