Pallavolo: i pitagorici incassano la prima sconfitta stagionale

Prima sconfitta stagionale per la Provolley Crotone che tiene testa in un match lungo e combattuto al Cetraro, bravo a mostrarsi più determinato nei momenti clou della gara.

Fin dalle prime battute si capisce che sarà un match molto equilibrato, tant'è che la prima parte se ne va con le squadre che ribattono colpo su colpo fino a quello che sembra lo scatto decisivo di Cetraro, che si porta sul 22-24. Crotone però ha la forza di annullare due set point, arriva i vantaggi, ma il set viene deciso da una chiamata dubbia sul 26 pari in favore della compagine ospite. Crotone perde un po' di concentrazione e spiana la strada a Cetraro che chiude 26-28. La reazione dei pitagorici è mediata, nonostante il secondo parziale inizi sempre con un discreto vantaggio di Cetraro che però si lascia recuperare per poi farsi rimontare da Celico e compagni, bravi nel ristabilire la parità di set con un bel 25-20. Nel terzo gioco però i crotonesi non riesco a mantenere il ritmo degli avversari, iniziano a concedere qualcosa di troppo e di fronte ad una squadra ben organizzata e con diversi elementi di esperienza, finiscono col pagare a caro prezzo qualche errorino di troppo, andando di nuovo sotto nel conteggio dei set. I pitagorici però ritrovano nuova linfa nel quarto, anche questo parziale è giocato in una situazione di estrema equilibrio, ma nel momento decisivo esce fuori il Cetraro che chiudendo il set con un vantaggio di tre punti ha conquistato tre punti molto importanti per la classifica e il morale.

PROVOLLEY-PRODET CETRARO 1-3

(Parziali set: 26-28, 25-20, 16-25, 22-25)

PROVOLLEY: Celico S., Cisse, Calabretta, Longo, Falbo (L), Logozzo, De Vona, Cotroneo, Alfieri. Alleatore: S. Celico.

CETRARO: Cilento, De Rose, Magurno, Papillo, Piazza, Pisani, Candente (L1), Ruggiero F, Ruggiero G. Spaccarotella, Stefano, Zicca. Allenatore: Serpa.

ARBITRI: Pultrone e Giorla.