Perseguita e minaccia il suo legale: 66enne sottoposto al divieto di avvicinamento

Avrebbe ripetutamente molestato e minacciato per circa un anno il suo avvocato, contattandolo anche telefonicamente e con cadenza settimanale.

Per questo motivo, a seguito di un’ordinanza di misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Lamezia Terme, un lametino 66enne è stato sottoposto al divieto di avvicinamento alla persona offesa, con l’obbligo di mantenere una distanza non inferiore a 200 metri in caso di eventuale incontro occasionale, e con divieto assoluto di comunicare con qualunque mezzo con il professionista.

Il provvedimento è stato notificato dagli agenti del Commissariato di Polizia di Lamezia Terme hanno condotto una serrata attività info-investigative.

Tali indagini hanno portato gli agenti ad appurare che l’uomo lamentava l’operato dell’avvocato e dei suoi colleghi e affermava di possedere un’autovettura “capace di distruggere ogni altro veicolo”. Minacce crescenti fino ad arrivare a vantarsi della sua abilità nell’uso delle armi.

I fatti avrebbero avuto origine dalle vicende familiari del 66enne, ritenuto responsabile a suo tempo di maltrattamenti in famiglia e lesioni, e per questo era stato destinatario, qualche anno fa, di ordinanza di allontanamento dalla casa familiare. Ultimamente, non soddisfatto dei risultati, l’uomo avrebbe preso di mira l’avvocato che nelle sue vicende familiari lo aveva difeso dinnanzi all’Autorità Giudiziaria.