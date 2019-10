Stalking: continua a seguire l’ex nonostante il divieto, arrestato 51enne a Corigliano

I Carabinieri di Corigliano Calabro hanno tratto in arresto un 51enne italiano resosi responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia e violazione del divieto di avvicinamento alla ex coniuge, in esecuzione di un’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal Tribunale di Castrovillari – Ufficio G.I.P., su richiesta della locale Procura della Repubblica coordinata dal Eugenio Facciolla.

I fatti risalgono al fine settimana scorso e raccontano di un’escalation di violenza da parte del 51enne nei confronti della ex moglie. L’uomo, a cui era stata notificata già nel giugno scorso un’ordinanza dispositiva della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla parte offesa per i reati di maltrattamenti in famiglia, aveva continuato, di fatto, a perseguitare l’ex compagna. Frequenti erano state le volte che si era presentato sotto l’abitazione o il luogo di lavoro della donna, arrivando in un’occasione a seguirla anche nel parcheggio del supermercato dove la signora era andata per fare la spesa quotidiana e nel frangente, aveva tentato di farla scendere con la forza dall’autovettura. La donna, impaurita, aveva iniziato ad urlare, chiamando i Carabinieri e riuscendo a far desistere l’aggressore dai suoi intenti violenti.

La donna, spinta dalle persistenti violenze psicofisiche che l’uomo continuava a praticare su di lei, ha trovato il coraggio di denunciarlo ancora una volta e, sulla base delle dichiarazioni della parte offesa, nonché della documentazione prodotta dai Carabinieri nei vari interventi effettuati e le continue violazioni della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla parte offesa, l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari.