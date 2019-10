Teatro: successo straordinario di Pucci al cinema Garden di Rende

Meglio di cosi non si può. Apertura fantastica, infatti, quella della Nuova Stagione di Rende Teatro Festival. Andrea Baccann in arte Pucci con il suo In...Tolleranza 2.zero ha praticamente lasciato tutti senza fiato. Pucci, artista completo, poliedrico, ma nello stesso tempo capace di lanciare messaggi profondi ad un pubblico divertito ed emozionato. Il cinema Garden è sold out e lo stesso attore milanese lascia che la sua gente si immedesimi con i suoi stessi racconti.

Sono racconti di vita quotidiana che riescono ad entrare dentro ogni persona perché fanno parte di scene viste e riviste nelle case degli italiani e soprattutto in quelle coppie che fan fatica a non scoppiare. Con lui sul palco una band che lo accompagna in questo viaggio fatto di battute, anche spinte, ma ben calibrate. Uno spettacolo ben scritto e non c’è un attimo di respiro. Il ritmo è un ritmo alto per ben due ore.

Pucci è anche cantante e ballerino e riesce coinvolgere la platea. Tanto da farla alzare tutta in piedi ed è delirio. Con il Garden che si trasforma in discoteca. A fine serata, il direttore artistico del Rende Teatro Festival Alfredo De luca, ha consegnato, alla presenza del sindaco di Rende Marcello Manna, una targa ricordo della Città di Rende. Lo stesso sindaco di Rende ha ringraziato l’artista milanese per la “qualità di uno spettacolo che ha coinvolto un pubblico entusiasta”.

Il Rende teatro festival continua. Il secondo appuntamento è fissato tra un mese esatto. Giovedi 28 novembre al Cine-Teatro Garden arriva Maria Grazia Cucinotta, insieme a Vittoria Belvedere, Michele Andreozzi e Marco Zingaro. E la prevendita dei biglietti per la commedia dal titolo “Le figlie di Eva” procede spedita.