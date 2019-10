Pallamano Crotone: nuove date per il campionato di serie B

Uno slittamento voluto e perché no anche dovuto. Nuove date per il campionato di serie B e di conseguenza per la Pallamano Crotone. La federazione ha accolto la richiesta di diverse società e ha così deciso di far slittare l’inizio del campionato di due settimane.

L’esordio quindi per la Pallamano Crotone non sarà più il prossimo due novembre come precedentemente comunicato, ma il 16 novembre. Cambiano le date, ma restano immutati gli impegni perché l’esordio sarà sempre al Palakrò e sempre contro la Gymnica Sveva, squadra di Andria e molto temibile, un po' come tutte le formazioni pugliesi.

Le società hanno chiesto ed ottenuto questa diluizione del calendario perché prima era tutto molto compresso e ravvicinato. L’inizio era fissato per il due novembre e la chiusura della stagione regolare appena il ventitre febbraio, con quasi nessun turno di riposo e poca pausa durante le festività natalizie.

La nuova organizzazione invece prevede l’inizio fissato appunto per il sedici novembre e conclusione della stagione regolare il quattro di aprile. Subito dopo inizierà la fase ad orologio fra le prime tre classificate per la promozione in serie A2. Sono previsti dei turni di riposo ed una pausa lunga durante le festività natalizie.