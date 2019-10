Incendio nel magazzino di una casa a Lamezia, disagi per fumo denso

Le Squadre dei Vigili del Fuoco del comando di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme sono intervenute questa mattina in via Raffaele Matarazzo, a Lamezia, per l'incendio di un appartamento.

Le fiamme hanno interessato i locali siti a piano terra di un'abitazione strutturata su tre livelli. All'interno dei locali, utilizzati come deposito, vecchia mobilia, suppellettili e materiali vetusti andati completamente distrutti dal rogo. L'immediato intervento dei vigili del fuoco con due mezzi e sette unità è valso all'estinzione dell'incendio evitando il propagarsi delle fiamme ai piani superiori.

L'abitazione era al momento disabitata per cui non si registrano danni a persone ma qualche disagio agli abitanti delle abitazioni limitrofe dovuti al fumo denso.

Sono in corso accertamenti circa l'origine dell'incendio, non si esclude la matrice dolosa. Sul posto anche i carabinieri per quanto di competenza.