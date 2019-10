Soverato. Ruba un cellulare e fugge, poi aggredisce i Carabinieri: arrestato pregiudicato

Un 52enne, pregiudicato di Catanzaro, G.L. le sue iniziali, è finito in arresto in flagranza per furto. Il fatto risale a venerdì scorso quando grazie ad una segnalazione arrivata al 112, i carabinieri di Soverato sono intervenuti in Via Caminiti, venendo a conoscenza del fatto che il proprietario di un furgone, una volta parcheggiato e allontanatosi, nel fare ritorno si era accorto che qualcuno era entrato nell’abitacolo e gli aveva sottratto il telefono cellulare.

I militari hanno così attivato il servizio di localizzazione dello smartphone, e sono arrivati all’uomo arrestato, che nel frattempo si trovava nei pressi della stazione ferroviaria della cittadina del catanzarese.

Con qualche difficoltà, per l’atteggiamento minaccioso dell’uomo e suoi numerosi tentativi di divincolarsi, i carabinieri sono riusciti comunque a perquisirlo trovandogli il cellulare rubato poco prima.

Il 52enne è stato portato in caserma e dunque tratto in arresto con l’accusa di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale, mentre l’apparecchio è stato riconsegnato al proprietario.

La Seconda Sezione Penale del Tribunale di Catanzaro ne ha convalidato l’arresto disponendo per lui la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.