Controlli nel vibonese: due denunce e multe per 20mila euro

Due denunce per guida in stato di ebrezza, una persona segnalata alla Prefettura di Vibo Valentia per uso personale di droga, e multe per 20 mila euro con ben sei autovetture sequestrate.

È questo il resoconto complessivo dei controlli che ieri sera i carabinieri di Serra San Bruno hanno effettuato sul territorio e che hanno portato alla denuncia dei due uomini, uno proveniente da Reggio Calabria e l’altro da Brognaturo, rispettivamente un 24enne ed un 38 enne, ai quali è stato riscontrato un tasso alcolico superiore alla norma.

Le attività dei militari si sono difatti focalizzate sulle abitudini di guida, in particolare quelle a bordo di mezzi che si è scoperto poi andassero in giro senza assicurazione. In questo contesto quattro le persone fermate a bordo di vetture risultate irregolari.

Individuati, ancora, alcuni soggetti sempre alla guida ma utilizzando contemporaneamente il telefono cellulare. Un comportamento che, ribadiscono dall’Arma, risulta parimenti pericoloso per tutti gli utenti della strada.

Agli esiti dei controlli, una persona è stata fermata con una dose di un grammo di marijuana: per lui è scattata la segnalazione alla Prefettura di Vibo Valentia.