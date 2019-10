L’anteas-Cisl di Rossano ha promosso la “Giornata del pane” anche a Longobucco

L'ANTEAS DI ROSSANO A LONGOBUCCO

L'Anteas-Cisl di Rossano ha promosso la “Giornata del Pane” anche nel comune di Longobucco, dopo quella organizzata nella Città del Codex nei giorni scorsi, grazie anche alla fattiva collaborazione di alcuni volontari e del Panificio di Domenico Stasi. E' stato distribuito, per l'occasione, pane di ogni genere, gratuitamente, a tutte quelle famiglie bisognose del luogo.

Un gesto molto apprezzato da tante famiglie in cui, tramite questa lodevole e significativa iniziativa, si è voluto dare un segno tangibile di grande solidarietà umana e di totale vicinanza a quanti, purtroppo, vivono momenti di piena difficoltà a causa della forte crisi economica e per la mancanza di lavoro.

Soddisfatto, in modo particolare, il neo-eletto Presidente dell'Anteas-Cisl di Rossano, Giovanni Fragale, per la buona riuscita dell'iniziativa anche nel comune di Longobucco.

Lo stesso Fragale, poi, ha dichiarato: “Oggi nella nostra società molte volte il dono viene visto come uno scambio, ovvero, si offre qualcosa a qualcuno nell’attesa di una risposta, ma in realtà donare significa dare senza aspettarsi nulla in cambio, solo per il gusto di farlo. In tale ottica l'Anteas-Cisl di Rossano, dopo l'iniziativa promossa nella città del Codex, ha voluto fare tappa anche nel Comune di Longobucco, dove, grazie alla collaborazione del Panificio di Domenico Stasi e grazie anche alla presenza di alcuni volontari, abbiamo esaudito le richieste fatte da diverse famiglie”.

L' Anteas-Cisl di Rossano, sempre attento alle problematiche della gente e del territorio in cui opera, porterà avanti tale iniziativa, nei prossimi giorni, anche in altri comuni dell'intera fascia jonica cosentina.