Una vettura è stata avvolta da un incendio la scorsa notte, poco dopo le 3.00, in via Padre Francesco Russo a Castrovillari. I vigili del fuoco del Comando provinciale di Cosenza, giunti dal vicino distaccamento cittadino di via Garga, hanno prontamente domato le fiamme. L’auto si trovava parcheggiata nei pressi di una concessionaria di automobili. Le cause dell'incendio sono in corso di accertamento.