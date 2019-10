Pino De Lucia confermato responsabile territoriale di Legacoop Crotone

De Luca - Liotti - De Lucia - Sibio

Pino De Lucia, della cooperativa Agorà Kroton, è stato confermato responsabile territoriale delle Cooperative aderenti a Legacoop per la provincia di Crotone. Ad indicare De Lucia è stato il coordinamento territoriale, eletto venerdì 25 ottobre pomeriggio nel corso dell’assemblea territoriale di Crotone tenuta nella sede della CoGESI.

I lavori dell’assemblea sono stati aperti dal presidente regionale di Legacoop Calabria, Lorenzo Sibio, affiancato dai due vice presidenti Clauduio Liotti e Maurizio De Luca. Il presidente Sibio ha messo in evidenza il valore e la storia del movimento cooperativo aderente a Legacoop nel territorio Crotonese, “una presenza viva, di qualità che continua a dare all'organizzazione regionale un contributo notevole in tutti i settori”.

Il responsabile territoriale uscente, Pino De Lucia, ha relazionato sull’attività svolta sul territorio dal movimento cooperativo crotonese nell’ultimo quadriennio, un resoconto dettagliato e sentito.

“Sono stati anni intensi di grandi cambiamenti, sia interni a Legacoop Calabria che esterni, nei quali io e il consiglio direttivo ci siamo impegnati con passione, mettendo ciascuno a servizio le proprie competenze ed il proprio tempo disponibile – ha affermato De Lucia -. Quando si parla di mission bisogna fare riferimento a una necessaria dinamicità che, sempre di più, deve diventare caratteristica dell’azione associativa. C’è bisogno di un’attività che preveda nuove indagini sulla vita delle cooperative, sul ruolo dei soci e sulla effettiva vita democratica interna. Indagini che vanno considerate strumenti di ascolto delle nuove necessità e insieme analisi per strutturare e sperimentare nuove forme di partecipazione anche o soprattutto con l’ausilio delle tecnologie digitali di cui tutti possono disporre. Non sarà un lavoro facile e non è detto che ci riusciremo. Una cosa è certa, ce la metteremo tutta”.

Aperta la discussione costruttiva fra i partecipanti, sono emersi spunti necessari ed importanti per il lavoro che ci si appresta a fare ed in particolare sul ruolo centrale che le cooperative ed i loro Soci dovranno assumere nel territorio.

Al termine del confronto, l’assemblea su proposta del presidente ha eletto il coordinamento territoriale, che sarà composto da: Conci Raffaella; Corrado Anna Maria; Iole Maria Anna; Lerose Leonardo; Liotti Claudio; Mazzà Pasquale; Potenzone Gaetano; Senatore Antonio; Malena Giancarlo; Gregorio Mungari; Francesco Barretta e Francesco Palmieri .

Il coordinamento riunitosi subito ha eletto, quindi, confermandolo nel ruolo di responsabile territoriale Pino De Lucia.