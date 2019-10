Bianco. Sequestrata autocarrozzeria non autorizzata: multa per il titolare

Un capannone adibito a autocarrozzeria è stato sequestrato sulla Statale 106, a Bianco, nel reggino. Dai controlli effettuati dagli uomini del Distaccamento di Polizia Stradale di Brancaleone è emerso che il titolare dell’officina in questione, L.A. le sue iniziali, avrebbe svolto attività di riparazione e verniciatura di alcuni veicoli utilizzando dei prodotti specifici e senza la relativa autorizzazione che, tra l’altro, consente di tracciare il rifiuto fino al suo completo smaltimento.

Per di più è stata rilevata anche la presenza di un forno per la verniciatura delle autovetture, munito di impianto di aspirazione dei fumi che venivano però rilasciati all’esterno senza i filtri previsti.

I locali sarebbero stati inoltre privi dei contenitori usati per far confluire i diluenti e solventi utilizzati nelle fasi della lavorazione ed inoltre sprovvisti dei certificati antincendio, obbligatori per legge.

Durante il controllo è stata, perfino, sequestrata un’autovettura di dubbia provenienza che presentava dati identificativi non chiaramente leggibili.

Il titolare è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per la mancanza dei titoli autorizzativi relativi all’attività di autocarrozzeria, l’intero locale, comprensivo delle attrezzature, è stato invece sequestrato e sono state elevate delle sanzioni amministrative per un ammontare di 5mila euro.