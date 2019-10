Chiaravalle Centrale. Rubano legna in un fondo privato, arrestati due 18enni

Due 18enni di Chiaravalle Centrale, nel catanzarese, sono finiti in arresto, in flagranza, per furto aggravato. I carabinieri della stazione locale sono intervenuti, dopo una chiamata al 112, sorprendendoli mentre, con un motosega professionale, tagliavano degli alberi di quercia che si trovavano in un terreno privato di contrada Servagno.

I militari hanno effettuato un sopralluogo sul posto ritrovando un notevole quantitativo di legna già tagliata e accatastata, oltre 30 quintali pronti per essere portati via.

I due giovani sono stati posti ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida mentre il legname è stato immediatamente restituito al proprietario, mentre la motosega è stata invece sequestrata. A seguito dell’udienza non è stata adottata alcuna misura cautelari nei confronti dei 18enni.