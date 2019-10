Sbarco di immigrati, scafisti moldavi tentano la fuga: beccati a Foggia

Altri due scafisti, datisi alla fuga dopo lo sbarco di 109 extracomunitari avvenuto il 14 ottobre scorso sulle coste di Roccella Jonica (QUI), sono stati fermati dalla Squadra Mobile di Foggia, che ha eseguito un di fermo emesso dalla Procura della Repubblica di Locri, a seguito delle indagini lampo condotte dai colleghi della Mobile reggina.

I due, di nazionalità moldava, rispettivamente di ventinove e ventitré anni, sono stati intercettati il 16 ottobre, mentre tentavano la fuga, dal personale della Polizia Ferroviaria del capoluogo pugliese che, immediatamente, ha comunicato con investigatori della città dello stretto.

Questi ultimi, in poche ore, hanno eseguito dei riscontri così da fornire alla Procura un quadro indiziario solido che ha consentito di emettere il decreto di nei confronti dei due fuggitivi.

Gli stranieri, che rispondono ora ed in concorso del reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, sono stati associati alla Casa Circondariale di Foggia, dove rimarranno in attesa della convalida e della contestuale ordinanza di custodia cautelare in carcere emesse dal Gip locale.