Settimana di controlli a Crotone tra segnalazioni per spaccio e consumi di droga

Altra settimana di controlli a Crotone. A partire dalla nottata del 20 ottobre, la Squadra Volanti ha segnalato in Prefettura G.A., 34enne del posto come assuntore di stupefacenti, dato che aveva con sé degli esigui grammi di marijuana.

Il 21 di ottobre, sempre una Volante, allertata per un incidente stradale in via Magna Grecia, ha deferito un 19enne, M.A., per guida in stato di ebbrezza.

Dai controlli stradali è scaturita una denuncia ad un 21enne, D.D. e a un 36enne, G.P., entrambi nati a Rossano, per detenzione e spaccio di marijuana. Una segnalazione al Prefetto, è arrivata invece per I.C., 29enne, dopo essere stato ritrovato con alcuni grammi di cocaina.

Nella mattinata del 22 la Squadra Mobile ha notificato la misura del divieto di dimora nella Provincia di Crotone al 23enne crotonese M.P., indagato per lesioni personali aggravate in concorso.

Una Volante, nella stessa giornata, ha anche deferito un turco 47enne K.M. per lesioni personali, sorpreso ad aggredire un connazionale con una stampella. Altra segnalazione al Prefetto ha poi riguardato un cittadino spagnolo di 37 anni trovato con alcuni grammi di cocaina.

Nella mattinata del 22, personale della Divisione P.A.S.I. - Squadra di Polizia Amministrativa, e dell’Ufficio di Gabinetto, con la Polizia Locale, in ottemperanza ai servizi di “Focus ‘ndrangheta”, ha effettuato dei controlli amministrativi in città.

Dalle ispezioni nel centro è stata rilevata un’attività di commercio di prodotti ortofrutticoli su area pubblica senza autorizzazioni amministrative. La municipale ha provveduto a sanzionare il titolare per un importo, in misura ridotta, di 5.164 euro con il contestuale sequestro amministrativo della merce esposta, per un peso complessivo di 64 kg., e del valore presumibile di 100 euro. Il tutto è stato devoluto in beneficenza alla mensa di Padre Pio di piazza Lea Garofalo.

Il controllo si è poi spostato ad un’attività di vendita di piante e fiori. La titolare è stata richiamata presso gli Uffici della Questura per esibire documentazione amministrativa sull’occupazione del suolo pubblico e l’autorizzazione ad esercitare l’attività di vicinato.

Il 23 ottobre la Squadra Volanti ha deferito M.A., 25enne, per guida in stato di ebrezza; un’altra segnalazione è stata emessa nei confronti di M.G., 31enne, ritrovato con della cocaina. Nella stessa giornata, sono stati rinvenuti e sequestrati a carico di ignoti 0,7 grammi di marijuana e uno di hashish.

Il giorno dopo P.R., nato a Specchia (LE), è stato denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere, perché all’interno di un marsupio, deteneva un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 15 cm (cm 6,5 di lama). Sempre nella stessa mattinata la Volante ha deferito S.K., senegalese 20enne, per atti osceni in luogo pubblico.

Venerdì 25, la Divisione Pasi-Squadra Amministrativa, accompagnata dal personale dell’Ufficio di Gabinetto e dell’Asp-Sian, ha effettuato un controllo amministrativo nel comune di Cutro ad un’attività di somministrazione di alimenti e bevande, presso la quale era mancante l’esposizione della tabella dei giochi proibiti. Pertanto, il titolare è stato deferito ed è stata emessa una sanzione per un importo in misura ridotta di 308 euro.

Inoltre, un dipendente di nazionalità rumena non era a regola e pertanto è stata redatta una segnalazione all’Ispettorato del Lavoro di Crotone. Infine il personale Asp-Sian ha impartito delle prescrizioni igienico sanitarie invitando il titolare negli uffici della Questura per esporre documentazione necessaria.

Il bilancio complessivo ha registrato 11 persone deferite di cui 4 all’Autorità Amministrativa; identificate 1418; controllati 812 veicoli (anche con sistema Mercurio); elevate 45 sanzioni per violazioni al Codice della Strada; un fermo e sequestro amministrativo o penale; elevate 2 contestazioni amministrative; effettuate 31 perquisizioni; accompagnate 4 persone in Ufficio per l’identificazione; eseguite 2 espulsioni con Ordine del Questore.