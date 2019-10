Reventino e Presila sotto lente dei carabinieri, decine di denunce

Due giorni impegnativi per i Carabinieri della Compagnia di Soveria Mannelli che hanno avviato un serrato controllo straordinario del territorio, passando al setaccio il comprensorio del Reventino e nella Presila catanzarese, e arrivando alla denuncia di dieci persone e alla segnalazione di un’altra per uso di stupefacenti.

NEL DETTAGLIO



Nel particolare, in tre sono stati deferiti a Decollatura: uno perché alla guida senza patente (tra l’altro era già recidivo per la stessa infrazione); un altro trovato al volante in evidente alterazione dovuta all’assunzione di cocaina e morfina; il terzo, già in libertà vigilata, per procurato allarme, dato che avrebbe telefonato ai Carabinieri facendoli accorrere per un omicidio poi risultato falso.

A Carlopoli, altre quattro denunce hanno colpito nell’ordine: un 27enne alla guida in stato di ebbrezza alcolica; un noto pregiudicato del posto sorpreso in auto avendo probabilmente assunto droghe e che si sarebbe rifiutato di sottoporsi ai relativi accertamenti tossicologici; infine due 30enni beccati al volante in evidente alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di morfina.

A Taverna deferito a piede libero un 19enne: durante la perquisizione del mezzo gli è stata trovata a bordo una mazza in legno da baseball.

A Serrastretta denunciate in stato di libertà due persone, padre e figlio, sorpresi su un mezzo agricolo carico di legname che dalle verifiche effettuare anche dai Forestale, è risultato preso in una faggeta comunale, in area SIC (Sito di Interesse Comunitario). I due, dopo aver tagliato 5 tronchi di faggio con una motosega e senza di autorizzazione, si sono impossessati di circa 2 metri cubi di legna da ardere che insieme all’attrezzo e alla macchina agricola (tra l’altro senza assicurazione) sono stati sequestrati.

A Panettieri, comune limitrofo a quello di Carlopoli, è stato segnalato alla Prefettura di Cosenza, come assuntore di stupefacenti, un 20enne sorpreso con mezzo grammo di hashish.

Durante le attività i militari hanno nel complesso verificato 35 persone, 30 veicoli, un esercizio commerciale. Eseguite anche 12 perquisizioni personali, veicolari e domiciliari; 4 controlli a persone sottoposte misure prevenzione e sicurezza; ritirati tre documenti di circolazione; effettuati 4 sequestri e fermi di veicolo e altrettanti ritiri di patente.

Avviato un procedimento amministrativo nei confronti di un soggetto e finalizzato all’emissione del provvedimento del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Decollatura.